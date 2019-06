Banken nutzen offenbar eine Gesetzeslücke: Sie verdienen am Wechsel von Devisen in Euro, auch wenn dieser Tausch gar nicht angefordert wurde. Ein Mittelständler kämpft seit Jahren erfolglos um sein Geld.

Als Stefan Hummelt das Problem entdeckt, das sich seit Jahren unbemerkt durch seine Konten frisst, hat er eigentlich gerade Wichtigeres zu tun. Es ist der 22. August 2017, ein ganz normaler Bürotag, und Hummelt, Inhaber des Familienbetriebs Nanosystec im hessischen Groß-Umstadt, sitzt an seinem Schreibtisch und beantwortet E-Mails an Kunden. Seine Firma baut Fügesysteme für Glasfaserkabel, das Rückgrat des Internets. Die Module, die mit den Nanosystec-Maschinen hergestellt werden, verbauen Google und andere Internetriesen in ihren Serverfarmen. Hummelts Kunden im Silicon Valley bezahlen ihn regelmäßig in Dollar. Bei der Deutschen Bank in Darmstadt hat Nanosystec deswegen ein Dollar-Konto. Doch dort kommt das Geld aus den USA nicht an. "Du, Stefan", erinnert sich Hummelt an den Ausruf seiner Buchhalterin, "hier stimmt was nicht." 41.900 Dollar hat ein Kunde aus Kalifornien an Hummelts Dollar-Konto geschickt. Doch in Darmstadt landen 34.947,34 Euro. Das Geld wurde ohne Auftrag getauscht. Als Hummelt mit dem aktuellen Wechselkurs vergleicht, stellt er fest: Fast 600 Euro gehen Nanosystec da verloren.

Hummelt ist ein Ingenieur mit allen Tugenden, die das Klischee beinhaltet. Er vertieft sich gern in Details, so schaut er sich alle Überweisungen aus den USA in den letzten zwei Jahren an und bemerkt: Der Fehler hat System. Mehr als zwei Dutzend Dollar-Zahlungen haben sich über die Zeit in Euro verwandelt, mehr als 5300 Euro sind auf diese Weise von seinem Konto bei der Deutschen Bank verschwunden.

Und noch etwas fällt auf: Sobald die Zahlungen größer als 50.000 Dollar sind, werden sie nicht angerührt. "Ich halte das für eine Masche", sagt Hummelt. "Bei den relativ kleinen Summen wird offenbar davon ausgegangen, dass man nicht so genau hinschaut."

Kein Konto, kein Gespräch

Sein Verdacht markiert den Anfang einer inzwischen zwei Jahre dauernden Odyssee durch das deutsche Überweisungssystem. Monatelang ist die WirtschaftsWoche den Unregelmäßigkeiten nachgegangen. Nicht nur Nanosystec, auch andere Firmen berichten von willkürlichen Konvertierungen von Devisenzahlungen. Der Schaden fällt bei jeder einzelnen Firma kaum ins Gewicht, insgesamt dürfte er im Millionenbereich liegen.

Stefan Hummelt beginnt seine Suche nach Antworten dort, wo das Problem ankommt: bei der Deutschen Bank in Darmstadt. Seit mehr als zehn Jahren hat er dort ein Dollar-Konto. Als er in der Filiale anruft, ist sein Berater verständnisvoll und hilfsbereit. Doch schon bald läuft er ins Leere. Denn bei internationalen Überweisungen fließt Geld nicht direkt von Konto zu Konto, sondern über eine Reihe zwischengeschalteter Stationen. Für Bankkunden wie Stefan Hummelt ist dieses Korrespondenzbankengeschäft nicht einsehbar. Sie können nicht wissen, geschweige denn bestimmen, welchen Weg ihr Geld nimmt. Sein Berater bei der Deutschen Bank informiert Hummelt, dass sein Kunde in Kalifornien ihm von seinem Konto bei der Bank of America jedes Mal wie gewünscht Dollar nach Deutschland überwiesen habe. Als europäische Zwischenstation sei die Helaba eingeschaltet. Die habe die Zahlungen ohne Auftrag in Euro getauscht, eine Gebühr einbehalten und den Rest an die Deutsche Bank weitergeleitet.

Als Hummelt bei der Helaba ...

