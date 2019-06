Nicht so recht Position beziehen wollten die Investoren am gestrigen Handelstag in Europa, schlussendlich reichte es zu einem kleinen Plus, der Euro Stoxx 50 legte 0,1% zu, auch in Paris, London und Frankfurt endete der Handel mit einer leicht positiven Note. Im europäischen Branchenvergleich hatten die Branchen Medien, Versicherungen, Industriegüter und Technologie die Nase vorn mit Anstiegen von bis zu 0,5%. Schlusslicht in der Übersicht war hingegen der Index der Reise- und Freizeitunternehmen mit einem Minus von 1,3%. Hier lastete eine Gewinnwarnung der Lufthansa schwer auf der Stimmung, die deutsche Fluglinie sackte daraufhin um 11,6% ab. Dadurch wurden auch Konkurrenten wie Air-France KLM, International Consolidated Airlines, easyJet oder Ryanair in Mitleidenschaft ...

