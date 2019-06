Der Bremsenhersteller Knorr-Bremse AG (ISIN: DE000KBX1006) will eine Dividende von 1,75 Euro für das Geschäftsjahr 2018 an die Aktionäre ausschütten. Über den Vorschlag stimmen die Aktionäre auf der heutigen Hauptversammlung in München ab. Beim derzeitigen Aktienkurs von 98,15 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 1,78 Prozent. Damit schüttet der Konzern erstmals eine Dividende aus. Der Umsatz stieg im ersten Quartal ...

