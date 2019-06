Etwa jedes dritte Laden von E-Autos findet unterwegs statt. Doch intransparente Preise und verschiedene Tarifmodelle machen den Besitzern häufig das Stromtanken schwer, zeigt eine Recherche der Stiftung Warentest.

Besitzer von E-Autos brauchen beim Stromtanken häufig starke Nerven. Intransparente Preise, verschiedenste Anbieter und unterschiedliche Säulenmodelle sorgen oft für Verwirrung, zeigt eine Recherche der Stiftung Warentest.

So kommt es unter anderem darauf an, wo der Stromer getankt wird. Denn die Abrechnungsmodelle für den Autostrom sind alles andere als einheitlich. Die Stadtwerke Düsseldorf bieten zum Beispiel unbegrenztes Normalladen für monatlich 35 Euro an. In Frankfurt an der Oder zahlt man hingegen fünf Euro pro Monat, zusätzlich aber 32 Cent pro Kilowattstunde Strom, außerdem noch 2 Cent pro Minute, die das Auto am Ladekabel hängt. Auch zeitbasierte Tarife werden mancherorts angeboten.

Doch das zeitbasierte Tanken hat seine Tücken: So weiß etwa niemand wie viel Strom er für sein Geld tatsächlich bekommt. "Kostet beispielsweise jeder Ladevorgang sieben Euro, zahlt ein Kunde voll, auch wenn er nur kurz während des Einkaufs für eine Stunde nachladen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...