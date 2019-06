Das Ende der "alten" Seidenstraße, vorrangig die Eisenbahnlinien aus dem Fernen Osten, befindet sich auf europäischem Boden in Duisburg und Hamburg, um von dort die asiatischen Waren in Europa oder über den Seeweg an der Ostküste Amerikas zu verteilen. Diese Region mit immerhin rund 32 Millionen Einwohnern steht im Mittelpunkt dieses Berichts. Langfristig wird die Region sicherlich im Wettbewerb mit Südeuropa stehen, besonders wenn die im Bau befindliche neue Seidenstraße, die wohl in Norditalien enden soll, so richtig in Betrieb genommen werden kann. Nachfolgend ein Blick in die einzelnen Bundesländer mit einigen beispielhaften Unternehmungen, der keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat.

Schleswig-Holstein

Beginnen wir im hoch im Norden in Husum. FTCAP Fischer und Tausche Capacitors verfügt dort über mehr als 70 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Produktion von Kondensatoren. Zum Sortiment gehören sowohl Schicht- als auch Elektrolytkondensatoren; als einer der letzten Hersteller fertigt das Unternehmen alle seine Produkte in Deutschland. Abgesehen von Standard-Kondensatoren in kleineren und mittleren Stückzahlen bieten die Husumer auch Sonderanfertigungen für schwierige Anwendungen.

Seit 2018 gehört FTCAP zum französischen Mersen-Konzern. Durch den Zusammenschluss ergeben sich auf beiden Seiten große Potenziale. Das erklärte Ziel ist es, innovative Module anzubieten, bei denen die FTCAP-Kondensatoren optimal auf Bus-Bars und Kühlkörper von Mersen abgestimmt sind.

Für die Montage auf Platinen bietet FTCAP die beiden Baureihen Joule Cap beziehungsweise Power Link an. Die kubischen Filmkondensatoren sind "in die Höhe gebaut" und benötigen somit wenig Platz auf den Platinen. Beide Baureihen sind auch in einer Variante mit Einpresskontakten der Marke Elo Pin erhältlich, die für Automotive-Anwendungen zugelassen sind. Durch den Einsatz der Stifte entsteht zwischen ihrem Einpressbereich und der metallisierten Lochwandung eine dauerhafte, gasdichte Verbindung.

Spectrum Instrumentation, gegründet 1989, bietet durch sein modulares Konzept über 500 verschiedene Digitizer- und Generatorprodukte an, als PC-Karten (PCIe und PXIe) und Stand-alone Ethernet-Geräte (LXI). In 30 Jahren konnte das Unternehmen Kunden auf der ganzen Welt gewinnen, darunter viele führende Industrie-Unternehmen und praktisch alle Elite-Universitäten. Das schleswig-holsteinische Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Großhansdorf nahe Hamburg und kann den Support direkt von den Entwicklungsingenieuren leisten. Die Produkte sind übrigens komplett Made in Germany. Eines der neuesten Produkte ist beispielsweise eine achtkanalige arbiträre Signalgenerator-Karte (AWG) im PCIe-Formfaktor mit 16 Bit Auflösung. Mit einem zusätzlichen Synchronisations-Modul können bis zu 80 vollständig synchrone AWG-Kanäle in einem einzigen PC realisiert werden.

WDI wurde 1988 von Wilfried P. Dunger gegründet und entstand aus einer fast 10-jährigen selbstständigen Repräsentanz des US-Herstellers Dale Electronics, welcher heute zum Vishay-Konzern gehört. Dies begründet auch den heute noch vorhandenen starken Fokus auf passive Bauelemente, insbesondere Widerstandsprodukte. Ende der 1990er Jahre wurde das Distributionsprogramm nach und nach systematisch ausgebaut - es folgten Verträge mit weiteren Herstellern im Bereich der passiven, elektromechanischen sowie auch frequenzbestimmenden Bauelemente. Heute steht das in Wedel (Holstein) ansässige Unternehmen unter der Leitung von Christian Dunger und besitzt Distributions- und Repräsentantenverträge mit 68 international tätigen und renommierten Herstellern. Ein bemerkenswertes Produkt des vertretenen Herstellers Mercury Electronic Taiwan: Er stellt mit seiner Hochleistungs-Quarzoszillatoren-Serie QuickXO HC_JF eine Möglichkeit zur Verfügung, mit nur einem Oszillator zwischen vier verschiedenen Frequenzen zu wechseln. Die schnell verfügbaren und kostengünstigen Oszillatoren sind in einem SMD-Keramikgehäuse mit der Bauform 7,0 mm × 5,0 mm verbaut und können mit einer Versorgungsspannung von 1,8 V, 2,5 V oder 3,3 V geliefert werden. Erhältlich sind die Oszillatoren im Frequenzbereich von 15 MHz bis 2100 MHz mit einer breiten Auswahl an gängigen Signalausgängen einschließlich LVCMOS (bis zu 250 MHz), LVPECL, LVDS und CML. Auch HCSL-Differenzialausgänge sind für Frequenzen bis zu 700 MHz verfügbar.

Hamburg

Die chinesische Siglent Technologies begann 2002 mit der Entwicklung ihres ersten Oszilloskops. Seit damals wurde das Portfolio kontinuierlich erweitert. In der Zwischenzeit bietet das Unternehmen, in Deutschland von Hamburg aus, mehrere verschiedene Oszilloskop-Serien, Signal- und Funktionsgeneratoren, digitale ...

