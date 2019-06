Nach einer Trennung geht es häufig auch um Geldfragen. Wie es sich mit größeren Geldgeschenken der Schwiegereltern verhält, hat nun der Bundesgerichtshof entschieden.

Der Bundesgerichtshof (BGH) sorgt für klarere Verhältnisse beim Umgang mit größeren Geldgeschenken der Schwiegereltern nach einer Trennung oder Scheidung. Der Ex-Partner muss seinen Anteil nur dann zurückzahlen, wenn die Beziehung ungewöhnlich schnell in die Brüche geht, wie aus einem am Dienstag verkündeten Urteil hervorgeht. In allen anderen Fällen treffe die Redensart "Geschenkt ist geschenkt" die Rechtslage recht ...

