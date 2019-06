Neuer Auftrag für Andritz: Das Unternehmen erhielt von Qinghai Zhuofeng New Material Co., Ltd., China, den Auftrag zur Lieferung von zwei neuen kontinuierlichen Glüh- und Behandlungslinien mit einer Jahreskapazität von je 110.000 Tonnen. Die Inbetriebnahme ist für das zweite Quartal 2021 (Linie 1) bzw. das zweite Quartal 2022 (Linie 2) vorgesehen. Auf den neuen Linien werden hochwertige Flacherzeugnisse aus Aluminium für die Automobilindustrie produziert. Sie sind mit einer Reihe unterschiedlicher Beschichtungstechnologien (Ti/Zr sowie Arconic 951) ausgestattet, welche flexibel und mit schneller, einfacher Umstellung entsprechend den diversen Anforderungen der Automobilindustrie eingesetzt werden. Außerdem wurden die zwei Linien für niedrigste ...

