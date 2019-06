Dürfen Banken und Sparkassen für das Geldabheben am Schalter eine Gebühr verlangen? Ja, sagt der Bundesgerichtshof. Aber nur, wenn sie maximal so hoch ist, wie die entstandenen Kosten.

Banken und Sparkassen dürfen fürs Abheben und Einzahlen am Schalter grundsätzlich eine Extra-Gebühr kassieren. Diese darf aber nur so hoch sein wie die tatsächlich entstandenen Kosten. Das haben die obersten Zivilrichter des Bundesgerichtshofs (BGH) in Karlsruhe am Dienstag entschieden. (Az. XI ZR 768/17)

Für Bankkunden ist ...

