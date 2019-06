Die TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG (ISIN: DE0007501009) plant nach Vollzug des Verkaufs der GEG-Beteiligung die Ausschüttung einer Sonderdividende in Höhe von 0,12 Euro pro Aktie, wie am Dienstag berichtet wurde. Der Beschluss soll den Aktionären auf einer außerordentlichen Hauptversammlung am 26. September 2019 vorgelegt werden. Die Auszahlung der Sonderdividende soll unmittelbar danach erfolgen. Wie weiter berichtet wurde, hält TTL an ...

