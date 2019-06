Banken dürfen nur eine Extra-Gebühr für Abhebungen am Schalter erheben, wenn dadurch tatsächlich Mehrkosten entstehen. Der BGH bezieht sich dabei auf das Dienstleistungsgesetz.

Kreditinstitute haben das Recht, für das Geldabheben und das Einzahlen am Schalter Gebühren zu erheben. Das entschied der Bundesgerichtshof an diesem Dienstag (Az. XI ZR 768/17). Allerdings dürfen diese nur so hoch sein wie die Kosten, die den Banken dadurch entstehen, schränkte das oberste Zivilgericht ein.

Bankgebühren haben sich zu einer alternativen Einkommensquelle der Kreditinstitute gemausert. Angesichts wegbrechender Zinseinnahmen durch die Dauerniedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank sinnen Banken darauf, die Löcher durch höhere Provisionseinnahmen, zum Beispiel durch Bankgebühren, zu stopfen.

So sind fast alle Banken dazu übergegangen, ihren Kunden unterschiedliche Girokonten-Modelle anzubieten. Je höher der monatliche Grundpreis, desto mehr Bank-Dienstleistungen sind damit abgedeckt.

In dem Fall, der jetzt vom BGH näher untersucht wurde, wehrte sich ein Kunde gegen die Gebührenpolitik seiner Sparkasse. Seine Interessen wurden ...

