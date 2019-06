Am 17. Juni gab es eine Menge Eigengeschäfte-Mitteilungen seitens der Oberbank . Konkret hat die Bob Mitarbeiterbeteiligunsgenossenschaft Aktien verkauft und Vorstände und Aufsichtsräte haben Aktien erworben. Seitens der Oberbank heißt es auf Anfrage erklärend dazu: "Die Oberbank bietet jährlich ihre "Mitarbeiteraktion" an, bei der die MitarbeiterInnen begünstigt Oberbank-Aktien kaufen können. Heuer schaut die Begünstigung so aus, dass man für 4 gekaufte Stammaktien kostenlos 1 Vorzugsaktie als Bonus bekommt. Die benötigten Aktien werden im Rahmen eines Aktienrückkaufprogramms erworben. Im Zuge dieses Aktienrückkaufprogramms hat die BOB-Genossenschaft entsprechend sowohl Stammaktien als auch Vorzugsaktien zur ...

