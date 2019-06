++ Europäische Autoverkaufszahlen steigen erstmals seit neun Monaten wieder an ++ DE30 mit einem kurzlebigen Rückgang unter die 12.000 Punkte-Marke ++ Airbus könnte während "Paris Air Show" weiteren Großauftrag erhalten ++Der Beginn der europäischen Sitzung am Dienstag war gemischt, wobei Aktien aus Deutschland rückläufig waren und Aktien aus den Niederlanden und Italien die Gewinne anführten. Die Anleger sind vorsichtig, da sie auf Meldungen der wichtigsten Zentralbanken der Welt, insbesondere der Fed, warten (Zinsentscheid wird morgen um 20:00 Uhr bekannt gegeben). Tech-Aktien fallen am stärksten, während Bergbauunternehmen zu den wenigen Sektoren gehören, die Zuwächse verbuchen. Der DE30 erlebte zu Beginn der Sitzung am Dienstag einen beunruhigenden Rückgang und testete die 12.000 Punkte-Marke. Dennoch machte der deutsche Leitindex später eine scharfe Umkehrung und glich die gesamten Verlust wieder aus. Der DE30 notiert leicht unterhalb der 33-Tage-Linie (grüne Linie) und bei ...

