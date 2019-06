Beyond Meat http://bit.ly/31HH9z0 Lyft http://bit.ly/2Io6nuw Uber http://bit.ly/2WNWGJV "Investieren in die Superstars von heute, morgen und übermorgen" so lautet der Titel des Börsen-Pflichtbuches von Techinvestor Thomas Rappold. Im Interview mit Börse Stuttgart TV analysiert der Experte ausführlich die jüngsten Mega IPOs in New York wie Lyft, Uber, Beyond Meet und Zoom. Außerdem zeigt er mit dem "IPO-Analyzer" welche Chancen und Risiken im nächsten Mega Börsengang stecken: Slack! Manchmal, so Rappold, ist es angebracht, frei nach Kostolany auf die die nächste Straßenbahn zu warten