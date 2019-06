Die Kosmetiksparte des Konsumgüterherstellers Henkel hat den Anschluss an die Shampoo-Konkurrenz verpasst. Nun setzt der Konzern auf Produkte und Services für die Profis - doch Friseure sind eine schwierige Klientel.

Über zu wenig Versuchspersonen kann Stefan Sudhoff nicht klagen, sie reißen sich förmlich um ihn. Schwungvoll öffnet der Mann mit den halblangen Haaren die Glastür zum Testsalon im fünften Stock des Schwarzkopf-Gebäudes in Hamburg-Bahrenfeld. Zwölf Friseure färben, tönen und shampoonieren dort Rentner, Studenten oder Hausfrauen. Sie dokumentieren jeden einzelnen Strich mit dem Farbpinsel und jeden Spritzer Conditioner im Tablet. So entstehen Styling-Empfehlungen für neue Tönungen, leichte Schattierungen - abgestimmt aufs Haar. Und gespeichert in der Haar-Datenbank. "Für unseren Testsalon haben wir rund 2500 Probanden auf Abruf", sagt der 60-Jährige.

Die Tester lieben den Service. Geht es nach Schwarzkopf, sollen bald überall Endverbraucher in den Genuss kommen, noch individueller beraten und gestylt zu werden. Künftig soll, so das Ziel, jedes Haar der Welt - ob europäisch, asiatisch oder afrikanisch - die perfekte Pflege, Blondierung oder Färbung erhalten. Beratung per Tablet und App soll das Friseurhandwerk in die Neuzeit katapultieren.

Kreative Zerstörer

Der Konsumgüterriese Henkel macht das Haar zum digitalen Forschungsobjekt - und den Absatz seiner Produkte bei den Friseuren zum Treiber der schwächelnden Kosmetiksparte. Galt der Verkauf von Farben, Tönungen, Shampoos und Conditioner für Profischneider einst als dröges Business, zählt es heute zum lukrativen Teil des Portfolios. Es ließe sich sogar mehr Umsatz herausholen - wenn Friseure nur anders ticken würden.

Sudhoff ist der freie Radikale im Konzern, trägt schwarze Jeans, beige Sneaker, schwarzes T-Shirt und Sakko mit buntem Einstecktuch. Seit 2011 steuert er von Hamburg aus Schwarzkopf Professional, das Geschäft mit Produkten und Services rund um den Friseurladen. Der Umsatz der Profisparte mit 4000 Mitarbeitern hat sich in wenigen Jahren auf eine Milliarde Euro verdoppelt. Weltweit ist Schwarzkopf Professional die Nummer drei im Friseurmarkt, hinter L'Oréal aus Frankreich und der deutsch-amerikanischen Fusion Coty-Wella. Global betreibt Henkel 100 Testsalons wie den in Bahrenfeld. In 60 Schwarzkopf-Akademien schult Sudhoffs Team eine halbe Million Friseure pro Jahr. Seine Sparte arbeite "quasi als Unternehmen im Unternehmen".

Nun sollen Bits und Bytes die letzte analoge Bastion der Kreativen erobern. Schwarzkopf-Manager präsentierten bei der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas das "Salon Lab": Friseure analysieren mit einem Scanner namens ProAnalyzer das Haar des Kunden, eine App visualisiert die Daten auf dem Tablet. Der Customizer, ein etwa ein Meter hoher Shampoo-Mixer, mischt dem Kunden dann sein persönliches Shampoo aus Düften und Wirkstoffen. Der Friseursalon wird zur Entertainment-Stube für die Möchtegern-Schönen und Reichen - eine Welt zwischen Hightech und Werbesprech.Unklar ist, ob Kunden dafür tiefer in die Tasche greifen werden. Henkel testet noch. Aber das Ziel ...

