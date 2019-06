Steinhoff Aktie: Das sollten Sie wissen!

Steinhoff wird am 18. Juni die Zahlen für das Geschäftsjahr 2018 präsentieren. Damit steigt die Spannung im Vorfeld fast ins Unermessliche. Die Aktie könnte in den kommenden Tagen ein fast überraschendes Comeback nach oben schaffen oder aber in einen deutlichen weiteren Abwärtstrend fallen. Diese Entscheidungs"schlacht" ruft demnach auch spekulierende Investoren auf den Plan.

Steinhoff: Geht da noch mehr?

In den vergangenen Tagen hatte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...