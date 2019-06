Unter der Redewendung "Das ist eine sichere Bank" kann man sich so einiges vorstellen. Wörtlich genommen fällt einem als Aktionär aber inzwischen wohl kaum noch spontan die Deutsche Bank ein. Dazu ist in den vergangenen Jahren einfach zu viel Vertrauen verloren gegangen. Jetzt sorgt das Unternehmen erneut für Schlagzeilen: Am Montag hieß es, dass das Geldhaus eine neue Bad Bank auflegen wolle. Am Dienstag mehrten sich die Unkenrufe, dass der Aktienhandel in den USA in dieser Form nicht weiter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...