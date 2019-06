Das bayrische Prestigeprojekt Pkw-Maut ist gescheitert. Und mit ihr das ganze Ego-Shooter-Politikmodell der CSU. Zeit für eine kleine (wirtschaftspolitische) Polemik.

Zugegeben, die Bayern haben allen Grund, stolz auf sich zu sein. Wirtschaftlich stark, Heimat von allein acht Dax-Konzernen und ungezählten potenten Mittelständlern, mit Universitäten von Weltruf, exzellenten Schulen - und landschaftlich gesegnet ist der Freistaat ja auch noch. Also: Laptop und Lederhose, BMW und Weißbier, Bayern München und Königssee, alles schön und gut und so weiß-blau strahlend wie der Himmel über Neuschwanstein.

Würde, ja würde sich dieser Regionalstolz nicht so gern und häufig in Berlin in einer derart ungesunden Geltungssucht Bahn brechen, in politischem Ego-Shooting. Kein Wunder, dass jeder ehemalige CSU-Landesgruppenchef noch Jahrzehnte später vom schönsten Amt neben dem Papst schwärmt. Überall dabei, immer ein Veto-Recht, aber keine Verantwortung für Sachpolitik - himmlisch.

Man hat sich irgendwie daran gewöhnt, ...

