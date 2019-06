Das Traditionsunternehmen hatte im April überraschend Vorstandschef Klaus Deller entlassen. Nun soll es "zeitnah" einen Nachfolger geben.

Der Zug- und Nutzfahrzeug-Zulieferer Knorr-Bremse will nach dem abrupten Abgang von Klaus Deller zügig einen neuen Vorstandschef präsentieren. Aufsichtsratschef Klaus Mangold versprach den Aktionären auf der Hauptversammlung am Dienstag in München "zeitnah" eine Lösung. Er suche einen "teamorientierten und international erfahrenen CEO", sagte der ehemalige Daimler-Manager. Die Suche sei in vollem Gange.

Deller, der das Traditionsunternehmen im Herbst erfolgreich an die Börse gebracht hatte, musste Ende April Knall auf Fall gehen. "Ein Zerwürfnis im Vorstand zwang uns im Aufsichtsrat zum Handeln", sagte Mangold. Strategisch habe es keine Differenzen gegeben. Der verbliebene Vorstand arbeite "exzellent zusammen".

Kritische ...

