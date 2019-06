Ein Klick und die vertrauliche E-Mail ist versehentlich als "Allen antworten" abgesendet. Das kann peinlich sein, manchmal aber auch schlimmer. Mit diesen Tipps wäre das vermutlich nicht passiert.

Irgendwann erwischt es jeden. Vorbereitet ist man trotzdem nicht auf den Moment, wenn eine E-Mail an den falschen Adressaten geht. Im schlimmsten Fall wird ein vertraulicher oder persönlicher Inhalt dank der Funktion "Allen antworten" nicht nur an den Absender, sondern an den gesamten Empfängerkreis geschickt. Oder man klickt wie diese Betroffene auf "Antworten" statt auf "Weiterleiten" und lässt den Absender unbeabsichtigt wissen, was man wirklich von ihm denkt. "Heiß-kalt-Momente und ein leichter Schwindel", beschreibt die Journalistin, die anonym bleiben möchte, ihre unmittelbare körperliche Reaktion auf den Fauxpas.

Statt bei der Vorgesetzten war ihr leicht genervter Kommentar über einen Gesprächspartner bei eben jenem besagten Herrn gelandet. Die Journalistin, die damals in einer großen Nachrichtenredaktion arbeitete, rettete sich wie viele Betroffene in digitalen Aberglauben. "Ich habe ein paar Mal planlos auf 'Abbrechen' gehauen - natürlich erfolglos", erinnert sie sich. "Dann folgte wildes Googeln nach 'E-Mail zurückholen' und Ähnlichem. Und die gleiche Anfrage beim Unternehmens-ITler - schon wissend, dass das nicht geht, sondern schlicht aus Verzweiflung."

Zum Glück nahm die Geschichte einen guten Ausgang. "Irgendwann ging mein Handy, und der Gescholtene war dran - total nett und freundlich und verständnisvoll", schildert die Journalistin. Sie habe danach eine Zeitlang beim Versenden von E-Mails mehr Vorsicht walten lassen. Inzwischen sei das Ganze aber abgehakt: "Ohne darauf angesprochen zu werden, hätte ich vermutlich nie wieder daran gedacht. Das heißt ...

