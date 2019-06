Am Flughafen Schönefeld können Passagiere ihre Pfandflaschen ab sofort zugunsten bedürftiger Menschen in der Region spenden. Die Flughafengesellschaft, der Grüne Punkt, der Bildungs- und Beschäftigungsträger Goldnetz und die Berliner Tafel haben das Kooperationsprojekt "Spende Dein Pfand" am 17. Juni 2019 am Flughafen Schönefeld gestartet und insgesamt acht Sammeltonnen in den Abflugterminals A, B, C und D aufgestellt.Bereits vor zwei Jahren wurde die bundesweite Pfandaktion am Flughafen Berlin-Tegel eingeführt. Dort kamen bisher über 420.000 Euro Spendengeld für die Berliner Tafel zusammen. Durch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...