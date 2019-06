Die Bundesregierung will Fachkräfte besser entlohnen und Angehörigen eine Auszeit erleichtern. Das dürfte zu steigenden Beiträgen führen.

Die steigende Zahl Hilfebedürftiger, aber auch Entscheidungen der Regierung treiben die Kosten der Pflegekassen nach oben und dürften bald steigende Beiträge nach sich ziehen. Das ist die Prognose des Spitzenverbands der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV), der nach einem mittleren Szenario von rund fünf Milliarden Euro Mehrkosten im Jahr ausgeht. Damit dürfte der Beitrag von derzeit 3,05 Prozent (für Kinderlose 3,3 Prozent) des Lohns bald spürbar steigen und das Ziel der Bundesregierung von höchstens 40 Prozent Sozialabgaben an den Löhnen hinfällig werden.

Der für Pflege zuständige GKV-Vorstand Gernot Kiefer sagte am Dienstag im brandenburgischen Kremmen-Sommerfeld, jedes Jahr steige die Zahl der Pflegebedürftigen in der Sozialversicherung um rund 120.000. Zudem wolle die schwarz-rote Bundesregierung die Löhne für Fachkräfte in der Altenpflege erhöhen, was sowohl für die Sozialkassen, aber auch für die Hilfebedürftigen selbst die Ausgaben klettern lässt. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und seine Fachleute "nähern sich relativ zögerlich und vorsichtig" der Umsetzung schon angekündigter Politik, sagte Kiefer. Das zeige, dass "die Mehrkosten wohl auch ...

