Für die Commerzbank-Aktie geht es weiter nach unten. Das Papier droht nun erneut unter die 6,00-Euro-Marke zu fallen, womit sich das Chartbild weiter eintrüben würde. In diesem Fall würde das im Dezember markierte 2-Jahres-Tief bei 5,49 Euro wieder in den Fokus rücken. Es gilt als letzte Bastion/Haltezone vor einem weiteren Rücksetzer in Richtung des Allzeittiefs bei 5,16 Euro aus dem Jahr 2016.

Der Stochastic Momentum Index (SMI) befindet sich seit Ende Mai im überverkauften Bereich, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...