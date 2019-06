Die Kritiker der Wohnungswirtschaft glauben, die Probleme steigender Mieten durch Enteignungen lösen zu können. Diese Idee wird der Größe der Herausforderung nicht einmal ansatzweise gerecht.

Das vielleicht bedeutendste Dokument, das je in deutscher Sprache verfasst wurde, feiert in diesem Jahr seinen 70. Geburtstag: das Grundgesetz. Ein sehr kurzer, aber äußerst wichtiger Satz darin lautet: "Eigentum verpflichtet." Nur was bedeutet dieses Prinzip in Zeiten, in denen in Berlin und anderen Regionen munter über die Enteignung von Wohnungseigentümern diskutiert wird?

Glaubt man den Befürwortern von Enteignungen, verpflichtet Wohneigentum vor allem dazu, dafür zu sorgen, dass jeder Mensch bezahlbaren Wohnraum finden kann. Was vor allem unsere Kritiker überraschen dürfte: Wir als betroffene Branche gehen viel weiter. Wir sehen unsere Verantwortung darin, einen Beitrag zu leisten, dass unsere Gesellschaft die Herausforderungen des Wohnens meistern kann. Nicht nur heute, sondern in diesem Jahrhundert.

Deshalb müssen wir viel weiter denken als in der aktuellen Diskussion. Wir müssen die CO2-Emissionen von Gebäuden reduzieren. Wir müssen in rasant wachsenden Städten lebenswerte Wohnviertel schaffen und ein gemeinschaftliches Zusammenleben aller Menschen fördern. Wir müssen vorausschauend bauen und dabei eine älter werdende Bevölkerung im Blick haben. Wir müssen Wohnraum schaffen und erhalten, in dem auch die Enkel unserer heutigen Mieter noch ein Zuhause finden, in dem sie leben können und wollen. Dass sie sich dieses Zuhause auch noch leisten können, ist eine weitere zentrale gesellschaftliche Aufgabe.

Wohnungsgesellschaften haben dabei in vielerlei Hinsicht eine große Verantwortung: Sie reicht von den Aktionären über die Mieter bis zur Umwelt.

