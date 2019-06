Reich werden, während andere einkaufen? Mit diesem Versprechen ködert Lyconet Menschen in sozialen Netzwerken. Um Vertrauen zu gewinnen, setzt das Unternehmen auf prominente Partnerunternehmen - teils ohne deren Wissen.

Der Mann versuchte vor allem, mit prominenten Namen mein Vertrauen zu gewinnen. Klar, das macht Eindruck. Das vermittelt Seriosität. Obi, Douglas, MediaMarkt, Fressnapf, McDonald's, Walmart, Red Bull, sogar der Formel 1. Alle seien dabei, so säuselte er am Telefon.

Er hatte mich auf Instagram angeschrieben, um mich als Vertriebler von Lyconet zu gewinnen. Und ich hatte mich darauf eingelassen. Nicht um reich zu werden, wie er mir versprach. Sondern weil ich neugierig war.

Lyconet ist eine Vertriebsplattform, die eine der ältesten Abzocken derzeit in den sozialen Netzwerken aufblühen lässt: das Schneeballsystem. Und zwar mit Bonuskarten, mit denen man beim Einkaufen Geld sparen soll. Sogenannte Cashback-Karten. Auch der Mann, der mich via Instagram kontaktiert hat, vertreibt solche Karten. Und er will mich zu seinem Kollegen machen.

Der Unterschied zur in Deutschland bekannten Payback-Karte, die man bei jeder großen Handelskette vorzeigen kann: Man bekomme, so erzählt er es mir später am Telefon, beim Einkaufen sofort sein Geld zurück. Ein bis zwei Prozent des Betrags. Ich würde an Leuten mitverdienen, denen ich eine Karte gebe und die damit einkaufen gehen. An neuen Unternehmen, die ich anwerbe. Und an neuen Vertriebspartnern, die ich mit ins Boot hole.

Wie viel ich verdiene, wird in "Shopping Points" gemessen, die immer dann entstehen, wenn jemand die Karte im Laden vorzeigt. Wie bei einem Videospiel: ...

