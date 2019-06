Daher werden Neubauten immer öfter rein elektrisch beheizt. Da elektrische Heizsysteme ohne hydraulische Einrichtungen funktionieren, bieten sie für das Elektrohandwerk einen guten Einstieg in den Wärmemarkt.

Heizwärmebedarf sinkt - elektrische Heizsysteme attraktiver

Wer heute baut, muss nach der Energieeinsparverordnung (EnEV) eine Vielzahl von Vorgaben für energiesparende Bauweise und Heiztechnik beachten. Und die nächste Novellierung der EnEV ist bereits in Vorbereitung. Die in den vergangenen Jahrzehnten immer strenger gewordenen Vorgaben für den Baustandard haben dazu geführt, dass ein heutiger Einfamilienhaus-Neubau in der Regel weniger als die Hälfte des Heizwärmebedarfs hat, als ein vergleichbares Haus, das um 1995 errichtet wurde.

In diesen modernen Häusern mit ihren vergleichsweise geringen Heizlasten bieten sich Infrarotheizsysteme und elektrische Flächenheizungen als alleinige Wärmeerzeuger oder auch als Ergänzung zu einer Wärmepumpe geradezu an. Darüber hinaus sind diese Heizsysteme durch ihre rein elektrische Betriebsweise genau auf die spezifischen Bedürfnisse jener Fachbetriebe zugeschnitten, die über eine umfassende elektrotechnische Kompetenz verfügen.

Wärmeerzeugung mit vielen Vorteilen

Infrarotheizungen sorgen durch Strahlungswärme für besondere Raumwärme: Die von ihnen abgestrahlte Energie wird nicht allein von der umgebenden Luft, sondern auch von den Wänden und Möbeln aufgenommen. Diese Gegenstände dienen so als Speicher, die die Wärme gleichmäßig nach und nach wieder abgeben. So verbreitet sich die Wärme besonders angenehm im Raum. Da es dabei praktisch keine Staubentwicklung gibt, eignet sich diese Art der Heizung besonders gut für Allergiker. Eine Vielzahl unterschiedlicher Abmessungen und Ausführungen mit Abstrahlflächen aus Stahl, Glas und verspiegeltem Glas sowie flexible Montagemöglichkeiten erlauben vielfältige Anwendungen, zum Beispiel als Wandspiegel in der Diele (Bild 2).

Ergänzend dazu lohnt sich auch der Einsatz von elektrischen Heizmatten. Sie zählen heute zur Komfortausstattung im Neubau. Direkt unter dem Fußboden aus Fliesen, Keramik, Parkett oder Laminat verlegt, sorgen sie schnell für angenehme Wärme. Dank unterschiedlicher Leistungen und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...