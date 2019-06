Kapsch TrafficCom nimmt Stellung zum Urteil des EuGH: Wie berichtet, stellte der Europäische Gerichtshof heute in seinem Urteil fest, dass die deutsche Infrastrukturabgabe in Verbindung mit der Steuerentlastung bei der Kraftfahrzeugsteuer in Deutschland eine mittelbare Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit darstellt und gegen die Grundsätze des freien Warenverkehrs und des freien Dienstleistungsverkehrs verstößt. Das deutsche Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur als zuständige Vergabestelle beauftragte am 30. Dezember 2018 ein gemeinsames Konsortium aus Kapsch TrafficCom AG und CTS Eventim mit der Erhebung der deutschen Infrastrukturabgabe ("Pkw-Maut"). Gemeinsam mit dem Partner CTS Eventim arbeitet Kapsch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...