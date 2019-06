Tagesausblick für 19.06.: Draghi treibt den DAX. Fed im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

EZB-Präsident Mario Draghi befeuerte heute die Aktienmärkte. Auf dem EZB-Notenbankforum erklärte er heute, dass noch erheblicher Spielraum für weitere Anleihekäufe und erneute Zinssenkungen besteht, um das Inflationsziel von 2 Prozent zu erreichen und gegebenenfalls die Konjunktur in der Eurozone zu stützen. Am Nachmittag sagte US-Präsident Donald Trump, dass er ein sehr gutes Telefongespräch mit Chinas Präsident Xi Jinping hatte und sie möglicherweise ein verlängertes Treffen auf dem G20 Gipfel in Japan haben würden. Schlechte Nachrichten wie der Rückgang des ZEW-Konjunkturindex wurden von den Investoren derweil ignoriert. So verbesserte sich der DAX im Tagesverlauf um rund zwei Prozent auf 12.350 Punkte und der EuroStoxx 50 um 2,2 auf 3.460 Punkte.

Am Anleihemarkt gingen die Renditen weiter auf Talfahrt. So sank die Rendite langfristiger deutscher Bundesanleihen auf minus 0,32 Prozent. Vergleichbare US-Papiere rentieren bei rund zwei Prozent. Morgen wird die Zinsentscheidung der US-Fed erwartet. Möglicherweise gibt sie weitere Impulse. Edelmetalle wie Gold, Palladium und Silber zeigten sich heute fester. Der Goldpreis stieg zeitweise über 1.350 US-Dollar pro Feinunze. Der Ölpreis profitierte von der guten Stimmung an den Märkten und zog rund vier Prozent nach oben. Der Euro/US-Dollar sackte zu Handelsbeginn von 1,124 auf 1,119 US-Dollar und pendelte im weiteren Verlauf in einer engen Range um dieses Level.

Unternehmen im Fokus

Die Aktie von Airbus flog auf ein neues Allzeithoch. Aktuell findet die Paris Air Show statt und der europäische Flugzeughersteller konnte bereits zahlreiche Aufträge vermelden. Carl Zeiss Meditec profitierte von positiven Analystenkommentaren und markierte ein neues Allzeithoch. Die Deutsche Lufthansa verlor nach negativen Analystenkommentaren weiter an Höhe. Inzwischen summieren sich die Verluste seit Jahresbeginn auf mehr als ein Fünftel. Infineon plant eine Kapitalerhöhung um den Kauf von Cypress zu stemmen. Die Aktie sank daraufhin auf den tiefsten Stand seit Q3 2016. Die Aktionäre von Versum stimmten der Übernahme durch Merck zu. Die Merck-Investoren quittierten dies mit einem Plus von drei Prozent. Top-Titel im DAX war heute die Aktie von ThyssenKrupp mit einem Plus von rund fünf Prozent. Siltronic kam nach einer Gewinnwarnung heute deutlich unter Druck.

Evotec und Ströer laden zur Hauptversammlung und Oracle meldet Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal.

Wichtige Termine

Japan - Zinssitzung der Bank of Japan (erster Tag)

USA- Zinsentscheid US-Notenbank - Veröffentlichung der Fed-Konjunkturprognosen sowie der individuellen Zinsprojektionen der Währungshüter - PK mit Fed-Chef Powell (20.30)

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 12.370/12.450 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.940/12.040/12.100 Punkte

Dem DAX gelang heute ein neues Monatshoch. Zum Handelsschluss peilte er die Hürde bei 12.370 Punkten an. Ob diese Marke zeitnah überwunden wird ist zunächst offen. Unterstützung findet der Index im Bereich von 12.200 Punkten. Rücksetzer auf dieses Level könnten für Trader interessante Einstiegschancen sein. Die Stimmung dürfte frühestens unterhalb von 12.040 Punkten drehen.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 12.04.2019 - 18.06.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 19.06.2014 - 18.06.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Inline-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Untere Knock-out Barriere in Pkt. Obere Knock-out Barriere in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX HX8M1X 3,96 10.700 13.200 19.12.2019 DAX HX8XDS 5,88 11.100 13.100 19.09.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 18.06.2019; 17:35 Uhr

Funktionsweisen der HVB Produkte .

