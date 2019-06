Most Actives des Handelstages: Tesla Call http://bit.ly/2KmCDAl Der Dax hat heute kräftig zugelegt: Die Rede von Mario Draghi in Portugal - der Wirtschaft notfalls unter die Arme zu greifen - wirkt wie ein Stimulus und erinnert an die markigen Worte zur Eurororettung am Scheitelpunkt der Finanzkrise. Der Dax haussiert daraufhin - die Renditen der europäischen Anleihen sinken auf Rekordtiefs. Den Wirtschaftsausblick mit den Most Actives der Börse Stuttgart präsentiert Börsenmoderator Andreas Groß