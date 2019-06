Spätestens seit Ende Mai ist das kalifornische Foodtech-Startup Beyond Meat auch hierzulande vielen Konsumenten ein Begriff. Da hatte der Discounter Lidl nämlich den in den USA so beliebten Veggie-Burger in den deutschen Einzelhandel gebracht. Am vergangenen Samstag gab es dann Nachschub. Doch in beiden Fällen war der vegane Burger innerhalb von wenigen Stunden vergriffen. Viele Kunden reagierten enttäuscht, in den sozialen Medien hagelt es noch immer Kritik. Deutlich zufriedener dürften die Aktionäre des erfolgreichen Start-Ups sein. Der Börsengang im Mai ging bei 25 US-Dollar übers Parkett. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...