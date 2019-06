So starke Zugewinne wie am Dienstag konnte die Aktie der Deutschen Bank in den vergangenen Monaten selten verbuchen. Um über 3,50 Prozent verbesserte sich der Wert. Damit konnte die Marke von 9,00 Euro überwunden und die obere Kante des noch jungen Aufwärtstrendkanals erreicht werden.

Ist den Bullen damit der Befreiungsschlag gelungen? Man möchte es hoffen, doch zwei Beobachtungen mahnen aktuell noch zur Vorsicht. Der neue Aufwärtstrend seit dem Tief vom 3. Juni bei 5,80 Euro vollzieht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...