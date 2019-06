Als der Schuhmanufaktur Dinkelacker die Kunden davonlaufen, wagen die prominenten Inhaber einen riskanten Schritt: Die Fusion mit dem Internet-Start-up Shoepassion. Ein Lehrstück in Sachen Firmenkultur.

Bordeauxrote Boots aus Kalbsleder, hellblaue Schnürschuhe aus Nubuk, braune Slipper aus Veloursleder: Mehrere Tausend Paar Schuhe, rahmengenäht und handgefertigt, lagerten in einem schlichten Bau am Rande des schwäbischen Städtchens Bietigheim-Bissingen, als Tim Keding ihn im vergangenen Sommer zum ersten Mal betrat. Das bunte Potpourri war zwar schön anzusehen, doch Keding erkannte darin nur eines: gebundenes Kapital. Deshalb entschieden er und sein Kompagnon Björn Henning, die hier nun das Sagen hatten, die Modelle mit bis zu 40 Prozent Rabatt zu verkaufen. Hauptsache, weg damit. Was nach kühler Kaufmannslogik klingt, kam einem Tabubruch gleich. Denn so einen Schritt hatte es in der Unternehmensgeschichte nie zuvor gegeben - dabei währte die bereits 140 Jahre. "Wenn das Unternehmen auch noch seinen 150. Geburtstag erleben soll", sagt Henning, "kann man nicht an allem Althergebrachten festhalten."

Gut zwei Jahre liegt er nun zurück, der vielleicht ungewöhnlichste Zusammenschluss in der deutschen Unternehmenswelt. Auf der einen Seite Heinrich Dinkelacker, das Traditionsunternehmen für rahmengenähte Luxusschuhe mit eigener Manufaktur in Budapest, der Stadt, die der traditionelle Herrenschuh bis heute im Namen trägt. Auf der anderen Seite das kaum zehn Jahre alte Start-up Shoepassion, das seine Schuhe vor allem im Internet vertreibt, mit Hauptsitz in Berlin-Mitte, zwischen Plattenladen und Biobäcker.

Reibungslos verlaufen Fusionen und Übernahmen selten. Erst recht, wenn sich zwei Firmen mit unterschiedlichen Kulturen zusammentun. Doch die Dinckelacker'sche Digitalisierung stellt in dieser Hinsicht einen Extremfall dar. Und zeigt gerade deshalb, wie viel möglich ist, wenn Unternehmer sich ernsthaft um den Aufbau einer gemeinsamen Kultur bemühen. Heute, 24 Monate nach dem entscheidenden Händedruck, ist der Fall deshalb ein Lehrstück der unterhaltsamen Art: Wenn Dinkelacker und Shoepassion zusammenfinden können, dann ist offenbar fast jeder Zusammenschluss möglich.

Faktencheck

Wie so oft bei Fusionen sprach auch für den Zusammenschluss der schwäbischen Schuhmanufaktur und der Berliner Gründer all das, was man im Managementduktus die "industrielle Logik" nennt. Hier der Traditionskonzern mit dem tadellosen Ruf in Sachen Qualität und Handwerkskunst, wenn auch ohne große Kenntnisse modernen Marketings und effizienter Prozesse. Dort das Start-up, voller Kreativität und Innovationskunst, aber mit Schwächen in Sachen Exklusivität. Synergien, so weit das Auge reicht. Mit einem Haken: "Meistens scheitern Fusionen am Zwischenmenschlichen", sagt Olaf Rotax, Geschäftsführer der Beratung dGroup, der vor allem Konsumgüterunternehmen bei ihrer digitalen Neuausrichtung berät.

Es beginnt im Mai 2016. Tim Keding und Björn Henning besuchen gerade ihr neues Lager in Berlin-Marzahn, als Kedings Handy klingelt. Der gebürtige Ostwestfale und Seriengründer hatte acht Jahre zuvor Shoepassion gegründet, der ehemalige Unternehmensberater Björn Henning war 2014 dazugestoßen und im Jahr darauf in die Geschäftsführung eingetreten. Der Handyempfang in der Halle ist miserabel. Die beiden verstehen nur rudimentär, worum es geht. Jemand von der renommierten Herrenschuhmarke Heinrich Dinkelacker ist am anderen Ende. Was er will? Unklar.

Sofort suchen die Shoepassion-Manager einen Festnetzanschluss, in der Schuhmacherwerkstatt im Keller werden sie fündig. Norbert Lehmann, der Heinrich Dinkelacker im Jahr 2004 gemeinsam mit Ex-Porsche-Chef Wendelin Wiedeking und PR-Manager Anton Hunger vom Enkel des Firmengründers übernommen hatte, kommt gleich zur Sache. Sie würden das Start-up schon länger beobachten, ...

