T-Mobile US und Sprint müssen sich im Zuge ihrer geplanten Fusion von Unternehmensteilen trennen. Dish Network will für Frequenzen mindestens sechs Milliarden Dollar zahlen.

Der US-Fernsehsatellitenbetreiber Dish Network will einem Medienbericht zufolge für mindestens sechs Milliarden Dollar Vermögenswerte erwerben, die die beiden Mobilfunkanbieter T-Mobile US und Sprint für ihre Fusionspläne abstoßen müssen. Dabei handele es sich um Funkfrequenzen, meldete die Agentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung ...

