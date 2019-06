Die Aussicht auf eine neue Flut billigen Notenbank-Geldes in Europa versetzt US-Anleger in Kauflaune. Donald Trump macht zusätzlich Hoffnung im Handelsstreit mit China.

In der Hoffnung auf eine Lockerung der Geldpolitik durch die Fed sind Anleger am Dienstag in den US-Aktienmarkt eingestiegen. Die US-Notenbank werde zwar am Mittwoch noch keine Zinssenkung verkünden, prognostizierte Steven Skancke, Chef-Wirtschaftsberater des Vermögensverwalters Keel Point. "Aber alle werden die Ohren spitzen, ob Fed-Chef Jerome Powell etwas zum Ausblick sagt und Hinweise auf die nächsten Schritte liefert."

Der Dow-Jones-Index schloss 1,4 Prozent höher auf 26.465 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 erhöhte sich um ein Prozent auf 2917 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verbesserte sich um 1,4 Prozent auf 7953 Punkte.

Einzelwerte im Fokus

Bei den Einzelwerten waren die Titel von Boeing gefragt, die sich um 5,4 Prozent verteuerten. Der Flugzeugbauer ...

