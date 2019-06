Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.PRG: Procter & Gamble am 18.6. -1,25%, Volumen 93% normaler Tage , WDP: Walt Disney am 18.6. -1,23%, Volumen 97% normaler Tage , BAC: Verizon am 18.6. -0,52%, Volumen 84% normaler Tage , INL: Intel am 18.6. 2,69%, Volumen 104% normaler Tage , MMM: 3M am 18.6. 3,05%, Volumen 130% normaler Tage , BCO: Boeing am 18.6. 5,37%, Volumen 146% normaler Tage , Dow Jones: +1,35% Aktie Symbol SK Perf. Boeing BCO 373.960 5.37% 3M MMM 171.860 3.05% Intel INL 47.370 2.69% Verizon BAC ...

Den vollständigen Artikel lesen ...