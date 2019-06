Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.LBDP: Klondike Gold am 18.6. -7,58%, Volumen 0% normaler Tage , LMI: Lion E-Mobility am 18.6. -3,77%, Volumen 416% normaler Tage , DIA: Dialight am 18.6. -3,16%, Volumen 21% normaler Tage , PF8: European Lithium am 18.6. 7,04%, Volumen 39% normaler Tage , CREE: Cree am 18.6. 7,05%, Volumen 117% normaler Tage , SNAP: Snapchat am 18.6. 9,67%, Volumen 203% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. Snapchat SNAP 14.860 9.67% Cree CREE 58.490 7.05% European Lithium PF8 0.058 7.04% Dialight ...

