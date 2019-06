Die amerikanische Ryman Hospitality Properties Inc. (ISIN: US78377T1079, NYSE: RHP) zahlt eine Quartalsdividende in Höhe von 0,90 US-Dollar je Aktie aus. Auf das Jahr hochgerechnet werden 3,60 US-Dollar ausgezahlt. Beim derzeitigen Börsenkurs von 82,17 US-Dollar (Stand: 18. Juni 2019) liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 4,38 Prozent. Die Auszahlung der Dividende für das zweite Quartal erfolgt am 15. Juli 2019 (Record ...

