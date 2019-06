Hier zunächst eine kurze Einschätzung zu den neuen Zahlen von Steinhoff - denn, in der Tat, diesmal hat Steinhoff einen Termin ein gehalten: Am Dienstag gab es die Zahlen für das Geschäftsjahr 2018 (das bei Steinhoff am 30.9.2018 endete).

Da der Bericht 328 Seiten hat, hier nur eine erste Kurzeinschätzung von mir, da ich in der kurzen Zeit natürlich nicht den kompletten Bericht lesen konnte. Eine Kennzahl, die mich interessiert, habe ich umgehend gesucht und auf Seite 136 gefunden. Wie ...

