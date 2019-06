In der zweiten April-Hälfte musste die E.ON-Aktie einen leichten Rücksetzer hinnehmen, der jedoch rasch gestoppt werden konnte. Anfang Mai ging es schon wieder nach oben, ehe der am 15. Mai erfolgte Dividendenabschlag den Kurs wieder etwas nach unten drückte. Doch die Bullen wurden dadurch nicht aus der Bahn geworfen, stattdessen haben sie einen weiteren Aufwärtstrend gestartet und den Kurs am Dienstag auf ein neues 12-Monats-Hoch bei 10,21 Euro ansteigen lassen. Das Chartbild ist bullisch einzuschätzen. ...

