Diese Methode ist jedoch subjektiv, abhängig vom durchführenden Laboranten, und schwierig zu validieren und dokumentieren. Der Prozess lässt sich jedoch sehr einfach auf Messtechnik übertragen.

Qualitätskontrollen bei Pharmazeutika sollten nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Kleine Änderungen in biopharmazeutischen Wirkstoffen können große Auswirkungen haben. Konsistenz ist wichtig, weshalb zuverlässige Qualitätssicherungs-Prozesse erforderlich sind. Farb- und Trübungs-Messungen bei transparenten biopharmazeutischen Flüssigkeiten wie Impfstoffen und Injektionsmitteln mindern das Risiko. Sie ermöglichen außerdem die Dokumentation von Daten über Farbton und Farbintensität, die eine verbesserte Produktcharakterisierung zulassen. So geschieht der Sprung in eine objektive, messtechnisch validierte Größe. ...

