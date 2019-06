Was für eine starke Perfomance der deutschen Biotechs im Wochenvergleich. Evotec rangiert hinter Axel Springer mit einem Plus von 9,0 Prozent auf Rang 2 der besten Werte im MDAX der vergangenen sieben Tage. Morphosys rangiert auf Platz 5 mit plus 4,7 Prozent, dicht gefolgt von Qiagen mit plus 4,6 Prozent. Und auch die Ränge 3 und 4 gehen an Werte aus dem Gesundheitsbereich. Platz 3 nimmt Carl Zeiss Meditec mit plus 6,6 Prozent ein, Platz 4 Sartorius Vz. mit plus 4,9 Prozent. Sartorius hat sogar am Dienstag bei 187,40 Euro ein neues Allzeithoch markieren können. Anleger, die der Empfehlung des AKTIONÄR vor wenigen Wochen gefolgt sind, lassen ihre Gewinne weiter laufen.

