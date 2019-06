Die börsennotierte Sanochemia Pharmazeutika AG hat im Werk in Neufeld an der Leitha auf einen 3-Schicht Betrieb umgestellt. Grund hierfür sei die gestiegene Auftragslage und die somit notwendig gewordene Kapazitätserweiterung. Im Zuge dieses Ausbaus konnte Sanochemia 9 neue Arbeitsplätze in der Region schaffen, wie das Unternehmen mitteilt "Die Erweiterung unserer Produktionskapazitäten ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Anstrengungen, das operative Geschäft unserer Gesellschaft zu stabilisieren." so Timo Bender, CEO der Sanochemia Pharmazeutika AG. Mit Einführung der dritten Schicht könne die Kapazität für die Produktion von sterilen Injektabilia um 30% gesteigert werden. Hiermit können allfällige ...

