++ FOMC kündigt um 20:00 Uhr Zinsentscheid an ++ Kanadische Inflation dürfte sich im Mai beschleunigen ++ Rückgang der Rohöl-Lagerbestände um 1,1 Mio. Barrel zu erwarten ++10:30 Uhr | Großbritannien, VPI-Inflation (Mai): Der Tory-Wettbewerb für die Nachfolge von Premierministerin Theresa May dominiert weiterhin den Nachrichtenfluss in Großbritannien und damit den GBP-Markt. Den Händlern wird jedoch heute der VPI-Bericht für Mai angeboten. Dieser sollte mit doppelter Aufmerksamkeit beobachtet werden, da die Bank of England morgen ihren Zinsentscheid bekannt geben wird. Bei der Gesamtinflation wird eine Verlangsamung ...

