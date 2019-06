Der Eurokurs ist am Mittwochmorgen nach den Kursverlusten vom Vortag stabil. Ob der Euro unter Druck bleibt, dürfte sich bei der Fed-Sitzung am Abend entscheiden.

Nach dem deutlichen Kursrutsch vom Vortag hat sich der Euro am Mittwochmorgen stabil gehalten. Investoren warten auf Signale der US-Notenbank Fed in puncto einer möglichen geldpolitischen Lockerung in den USA. Der Euro kostete zuletzt 1,1190 US-Dollar und damit kaum weniger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag ...

