Neuer Auftrag für voestalpine: Der Triebwerkshersteller Rolls-Royce bestellt bei voestalpine das Vormaterial für Triebwerksscheiben, die im Flugbetrieb höchsten Belastungen standhalten müssen. Bereits seit einigen Jahren liefert die voestalpine aus ihrem steirischen Standort Kapfenberg, Österreich, hochwertige Stahllegierungen für Triebwerkskomponenten an Rolls-Royce. Mit dem aktuellen Großauftrag sei nun der Eintritt in den Markt für rotierende Triebwerksscheiben gelungen. Die Anforderungen an das im Inneren eines Triebwerkes eingesetzte Material sind enorm - bis zu 16.500 Umdrehungen pro Minute und Temperaturen von mehr als 2.000°C bilden die "Betriebsumgebung". "Wir haben uns ausgehend von unserem Know-how bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...