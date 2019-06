St. Gallen (ots) -



Mit dem Innovationsprojekt «Hello Lenzburg» wurde innert fünf

Monaten aus vorgefertigten Holzbaumodulen ein kompakter Wohnblock mit

ökologischem Ausbaustandard und kompetitiven Mietpreisen erstellt.

Debrunner Acifer hat für das Bauprojekt rund 48'000 Holzbauschrauben

geliefert.



In der Schweiz müssen viele Wohnblocks aus den 60er- und

70er-Jahren saniert oder durch Neubauten ersetzt werden. Neue

Wohnungen dürfen jedoch nicht zu teuer sein, gleichzeitig muss gemäss

dem revidierten Raumplanungsgesetz vermehrt verdichtet gebaut werden.

Seit kurzem steht im Kanton Aargau das erste mehrstöckige Wohngebäude

der Schweiz, das mit dem modularen Hybridbausystem konzipiert wurde.

Die Bauherrin AXA hat das Innovationsprojekt «Hello Lenzburg»

gemeinsam mit der Berner Fachhochschule BFH, der Renggli AG sowie

weiteren Partnern realisiert.



Im Dezember 2018 wurde das Betonfundament gegossen und im Januar

2019 das Stahlgerüst aufgebaut. Parallel dazu haben die Monteure der

Renggli AG die Holzbau-Raummodule gebaut. Im eigenen Werk wurden

Böden und Wände aus Holzbauelementen zusammengesetzt, Innenwände,

Fenster und Türen eingebaut, Parkettboden verlegt,

Küchenkombinationen montiert, Sanitärinstallationen verschraubt und

Leitungen eingezogen. Im Februar konnte mit dem Aufbau des Wohnblocks

gestartet werden.



Die Raummodule wurden so konzipiert, dass sie auf einen Tieflader

passen und effizient auf die Baustelle geliefert werden können. Mit

einem Kran wurden die 15 t schweren, 11 m langen sowie 3,5 m breiten

Module millimetergenau von oben in die Stahlkonstruktion eingesetzt.

Dank der modularen Bauweise hatte die Renggli AG maximal eine Stunde

benötigt, um einen Container im Tragwerk zu positionieren. So wurde

in nur fünf Monaten ein Wohnblock mit ökologischem Ausbaustandard und

kompetitiven Mietpreisen fertiggestellt.



Für die Produktion der Raummodule wurde eine grosse Menge an

Befestigungsmitteln verbaut. Ein Teil davon stammt aus dem

Holzbau-Sortiment von Debrunner Acifer - insgesamt rund 48'000 SPAX

Vollgewindeschrauben und DA Holzbauschrauben in verschiedenen Längen

und Dicken. Diese Schrauben wurden vorwiegend für die konstruktive

und statische Befestigungen bei Wänden und Decken eingesetzt. Weitere

Infos und ein Interview zum Bauprojekt unter: www.d-a.ch/lenzburg



Debrunner Acifer AG



Die Debrunner Acifer AG ist Teil der Debrunner Koenig Gruppe, die

1755 gegründet wurde und heute zu den traditionsreichsten Unternehmen

der Schweiz gehört. Der kompetente B-2-B-Handelspartner und

Dienstleister ist mit den Geschäftsbereichen «Stahl & Metalle» und

«Technische Produkte» am Markt tätig. Mit dem Bereich «Stahl &

Metalle» bedient die Unternehmensgruppe den nationalen Markt mit

einem breiten Sortiment ab Zentral- und Regionallagern und einer

Vielfalt an Anarbeitungsdienstleistungen. Der zweite Geschäftsbereich

«Technische Produkte» deckt weitere Produkte und Dienstleistungen der

Bau-, Industrie- und Handwerkerkunden ab. Dazu gehören Tiefbau,

Wasser- und Gebäudetechnik, Befestigungstechnik, Werkzeuge, Maschinen

und Arbeitsschutz.



Die national tätige Debrunner Acifer AG führt ein breites

Sortiment von rund 160'000 Artikeln. Das Unternehmen ist an über 20

Standorten in der ganzen Schweiz vertreten und verfügt über eine

eigene Lastwagenflotte sowie zwei moderne Zentrallager. Die lokalen

Handwerkerzentren bieten Profi-Handwerkern und KMUs raschen Zugriff

auf ein breites Sortiment an Werkzeugen und Maschinen, Arbeitsschutz,

Befestigungstechnik, Haustechnik und Spenglerei-Halbfabrikaten.

www.d-a.ch



