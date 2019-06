Nach einem Jahr voller Turbulenzen gab es bei der Wirecard-Hauptversammlung trotz insgesamt positiver Kursentwicklung viel Kritik.

Der Umgang des Zahlungsabwicklers Wirecard mit Unregelmäßigkeiten in Singapur und anderen Vorwürfen sorgt bei Aktionären für Empörung. Fondsmanager Ingo Speich sprach auf der Hauptversammlung am Dienstag in München von "Chaostagen" bei dem aufstrebenden Finanztechnologiekonzern. "Zu wenig Transparenz, sowohl im Geschäftsmodell als auch in der Kommunikation", schimpfte der Manager der Sparkassen-Fondsgesellschaft Deka in seiner mit Applaus quittierten Rede. "Der einstige Hoffnungsträger Wirecard ist zum Spielball der Märkte geworden."

Allerdings teilten nicht alle Redner die Kritik auf der Versammlung, die mit rund 1500 Teilnehmern so gut besucht war wie noch nie. Eine Kleinaktionärin dankte dem Vorstand für "Glücksmomente" angesichts der Aktienkursentwicklung. Ein anderer Privatanleger sagte, Wirecard sei nicht der einzige Dax-Konzern mit Turbulenzen. Er verwies auf den von der Diesel-Affäre gebeutelten Autobauer Volkswagen und auf den Technologiekonzern Siemens, der vor Jahren von einer Korruptionsaffäre erschüttert wurde.

