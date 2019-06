Gestern gingen die Kurse in Frankfurt und New York regelrecht durch die Decke. Heute zieht Asien nach. Was war passiert? Zunächst sorgte EZB-Chef Mario Draghi für ein Kursfeuerwerk, nachdem er weitere Zinssenkungen ins Spiel brachte. Sogar ein Negativzins von 3% sei vorstellbar. Dann verkündete Donald Trump, dass er ein "sehr gutes" Telefon-Gespräch mit Xi Jinping hatte und dass die beiden sich auf dem G20-Gipfel treffen werden, um den Handelskonflikt zu besprechen. China sei laut Trump an einem ...

