Der Verpackungsspezialist Auer Packaging investiert am Standort in Amerang: 2014 hat das Unternehmen den Technologiepark in Amerang erworben, jetzt fällt der Startschuss für den Bau einer dritten Produktionshalle.Auer Packaging untermauert die Stellung seines Firmenhauptsitzes in Amerang als Zentrale seiner weltweiten Aktivitäten mit weiteren Investitionen in den Standort: Neben den beiden bereits ...

Den vollständigen Artikel lesen ...