Der Unternehmer Jochen Schweizer erklärt, wie man eine erfolgreiche Marke aufbaut, vor Skandalen schützt - und die richtigen Mitarbeiter findet.

Herr Schweizer, dass ein Unternehmen so eng an den Gründer gebunden ist, das ist eine heikle Angelegenheit. Sobald das Image des Gründers ramponiert ist, gefährdet das auch den Ruf der Firma. Haben Sie schon eine Vorsorge für den Ernstfall getroffen?Was ist denn der Ernstfall? Dass ich auschecke?

Es muss nicht gleich der Tod sein. Ein Skandal um den Mensch Jochen Schweizer könnte der Firma Jochen Schweizer schon ordentlich schaden.Das kann nicht passieren. Als ich vor 32 Jahren Vater geworden war, habe ich mir eine Regel auferlegt: Ich tue nichts, was ich nicht meinen Kindern erzählen könnte. Das ist ein sehr feines Regulativ.

Haben Sie nie geschummelt?Nicht einmal.

Dass mit Ihrem Namen stets auch Wohl und Weh von mehr als 400 Mitarbeitern verbunden sind, hemmt Sie also im Alltag gar nicht?Nein, ich bin ja schrecklich normal.

Jemanden, der mit dem Bungeeseil aus mehr als 1000 Meter Höhe aus dem Helikopter springt, würden die meisten Menschen nicht unbedingt normal nennen.Aber bei mir findet das keiner seltsam. Das nimmt mir keiner übel.

Weil es zur Marke Jochen Schweizer passt.Weil es zu mir passt. Ich verkörpere die Marke durch mein Sein, mein Tun, meine Überzeugungen. Und ich war immer bereit, ein bisschen mehr zu riskieren, um das Besondere zu erleben.

Gibt es Unterschiede zwischen dem Menschen Jochen Schweizer und der Marke Jochen Schweizer?Feine Unterschiede gibt es schon. Die Marke wird zum Beispiel von meinen Mitarbeitern beeinflusst. (Es klopft. Ein Kellner aus dem Restaurant im Erdgeschoss bringt einen Cappuccino mit Sojamilch.) Ich sage zu meinen Mitarbeitern immer: Ihr seid Jochen Schweizer. Der Jeronimo zum Beispiel (deutet auf den Kellner). Er ist Jochen Schweizer, so, wie er serviert; so, wie er mit den Gästen spricht. Wenn er gut ist, finden die Leute die Marke gut. Die Summe meiner Mitarbeiter prägt die Marke mehr, als ich allein sie jemals prägen könnte.

Aber Sie sind das bekannteste Gesicht des Unternehmens. Wie prägen Sie die Kultur des Unternehmens?Indem ich bei mir selbst bleibe. Mich nicht verstelle. Ich kann auch mal grantig sein. Aber ich bin immer bereit, mich anzustrengen und mein Bestes zu geben.

Jetzt haben Sie eine neue Fernsehshow, in der Sie von Juli an einen Geschäftsführer suchen. Sie steigen mit den Bewerbern in den Helikopter, ziehen durch die afrikanische Savanne, gehen mit ihnen an Orte, die Sie selbst geprägt haben. Wollen Sie einen kleinen Jochen Schweizer finden?Nein, es geht nicht darum, eine Kopie meiner selbst zu finden. Ich suche einen Geschäftsführer mit unserer DNA, jemanden, der für Erlebnisse brennt.

Warum eignen Sie sich nicht als Vorbild?Dazu bin ich zu unvollkommen. Ich habe selbst auch keine Vorbilder, sondern habe an Menschen schon immer vorbildliche Eigenschaften identifiziert, Dinge, in denen sie brillant sind, auch wenn sie an anderer Stelle vielleicht höchst unvollkommen sind.Diese Eigenschaften habe ich ...

