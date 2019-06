Erst Anfang dieser Woche wurde bekannt, dass HMD Global die Daten der Nutzer von Nokia-Smartphones künftig auf Servern eines Partners in Finnland ablegen werde, nicht mehr in China oder den USA - der Sicherheit wegen. Im Februar nämlich musste HMD einräumen, dass einzelne Geräte wegen eines Fehlers bei der Installation versucht haben, Aktivierungsdaten nach China zu übermitteln. Auch Samsung will seinen Usern, insbesondere den Geschäftskunden, Sicherheit bieten. Und dabei setzt der koreanische ...

